Weihnachten 2021 : Traumberuf? Schäferin!

Neuendorf Familie Thomas hält in der Eifel eine große Schafherde. Tochter Anna ist eine der wenigen ausgebildeten Schäferinnen, die es in der Region noch gibt. Wir haben sie im Stall besucht und darüber gesprochen, wie es denn heute so ist, Schäferin zu sein.

Wo der Stall auf dem Hof der Familie Thomas in Neuendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) untergebracht ist, wird für Besucher sofort klar. „Määäääh“, tönt es laut aus dem großen Gebäude, zu dem Eveline Thomas einladend die Tür aufhält. Beim Eintreten zieht der Geruch nach Stroh und Schafwolle in die Nase. Kein Wunder: Dort leben schließlich rund 120 Mutterschafe.

Zwischen den großen Vierbeinern springen derzeit wollige Lämmer umher. Einmal im Jahr, meist zwischen Oktober bis März, ist nämlich die Zeit für Nachwuchs. Der bleibt aber nicht lange im Stall. Einige Monate nach ihrer Geburt werden die jungen Tiere an einen Händler verkauft, der sie zum Schlachten weiter vermarktet.

Das ist ein wichtiger Aspekt der heutigen Schafhaltung: Nur der Fleischverkauf lohnt sich noch. Denn mit dem Verkauf von Wolle können teils nicht einmal mehr die Kosten für das Scheren der Tiere gedeckt werden. Wolle wird nämlich deutlich weniger nachgefragt als früher. Lammfleisch dagegen ist in Deutschland beliebt. So sehr, dass das Fleisch der deutschen Schafe nicht ausreiche und deshalb viel importiert werden müsse, erklärt Heinrich Messerich, Vorsteher des Schafhaltervereins Prümer Land. Er ist auch zum Gespräch mit der Familie Thomas vorbeigekommen.

Ein Grund für den Mangel ist, dass in Deutschland immer weniger Schafe gehalten werden. Die Branche hat nämlich extreme Nachwuchsprobleme. Eine Ausnahme ist Anna Thomas, die 19-jährige Tochter der Familie. Sie hat sich bereits als Jugendliche dazu entschieden, Schäferin zu werden. Warum? „Wegen der Tiere“, erklärt sie ganz einfach.

Schäfer ist ein normaler Ausbildungsberuf. Allerdings wählen ihn nur wenige. Viele Schafhalter sind gar keine ausgebildeten Schäfer, zum Beispiel auch das Ehepaar Thomas nicht. Deshalb gibt es in Deutschland nur zwei Berufsschulen, im bayerischen Triesdorf sowie in Halle (Sachsen-Anhalt). Letztere hat Anna Thomas besucht und dafür lange Zugfahrten auf sich genommen. Die praktischen Abschnitte hat sie in Bad Münstereifel absolviert, wo sie auch jetzt noch arbeitet. Erst vor kurzem ist die 19-Jährige mit ihrer Ausbildung fertig geworden und will später die Herde ihrer Familie zu ihrem Haupterwerb machen.

Derzeit sind die wolligen Tiere nämlich nur ein Nebenerwerb – mit großem Zeitaufwand. Wie viel Arbeit hat man denn täglich mit den Schafen? Auf die Frage lacht Heinrich Messerich nur und meint: „24 Stunden.“ Der Sommer sei noch die entspanntere Zeit, erklärt Vater Matthias Thomas. Dann sind die Tiere nämlich die ganze Zeit draußen. „Die meiste Arbeit ist das Koppelumbauen“, sagt er. Die Schafe weiden nämlich nicht immer an der gleichen Stelle, sondern jeden Tag an einem anderen Fleck.