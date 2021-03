Landtagswahl 2021 : Was passiert eigentlich, wenn der Eifeler Landrat nach Mainz zieht?

Was wäre eigentlich, wenn es die Freien Wähler tatsächlich erstmals schaffen, in den rheinland-pfälzischen Landtag einzuziehen? Dann müssten die Bürger im Eifelkreis womöglich einen neuen Landrat wählen. Denn Joachim Streit kandidiert auf Listen Platz 1 der Freien.

Gelingt den Freien der Sprung ins Mainzer Parlament, wäre Streit also drin – und der Landrats-Posten in der Eifel vakant. „Mit Antreten des Mandats im Landtag würden die gesetzlichen Vertreter des Landrats, also die Kreisbeigeordneten, bis zur Amtseinführung eines neu zu wählenden Landrates die Geschäfte führen“, sagt Kreispressesprecher Thomas Konder. Heißt: In der Reihenfolge würden Michael Billen (CDU) als Erster Beigeordneter, Rudolf Rinnen (FWG) als Zweiter Beigeordneter und Helmut Fink (Grüne) als Dritter Beigeordneter bis zur Neuwahl die Geschäfte in Vertretung für Streit führen.