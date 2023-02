Neuer Besitzer : Bitburgs Schandfleck: Kommt das Köster-Haus jetzt endlich weg? (Fotos)

Bitburg Seit Jahren kann man dem Köster-Haus in Bitburg beim Verfall zusehen. In den sozialen Medien wird sein Zustand gerade wieder heiß diskutiert. Ein Besitzerwechsel könnte jetzt Bewegung in die Sache bringen.