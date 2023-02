Neuer Besitzer : Bitburgs Schandfleck: Kommt das Köster-Haus jetzt endlich weg? (Fotos)

Bitburg Seit Jahren kann man dem Köster-Haus in Bitburg beim Verfall zusehen. In den sozialen Medien wird sein Zustand gerade wieder heiß diskutiert. Ein Besitzerwechsel könnte jetzt Bewegung in die Sache bringen.

Der Schriftzug „Köster & Co“ steht noch immer auf dem Dach über der Tür, doch seinen Glanz hat das Schild schon vor langer Zeit verloren. Das gilt auch für den Rest des Gebäudes. Das Gemäuer ist feucht und schimmelig. Risse ziehen sich durch die Wände. An der Tür hängt ein schweres Eisenschloss. Hier gab es schon sehr lange keinen Publikumsverkehr mehr.

Die Geschichte des Köster-Hauses in Bitburg

Seit über 20 Jahren steht das Haus am Konrad-Adenauer-Platz im Zentrum von Bitburg schon leer. Bis Ende der 90er-Jahre hatte die Firma Köster hier noch Fliesen, Brenn- und Baustoffe verkauft. Dann zog das Unternehmen ins Gewerbegebiet und das leere Gebäude im Karenweg blieb zurück. Seitdem vergammelt das Köster-Haus, wie das ehemalige Geschäftsgebäude bis heute genannt wird, vor sich hin. Es gab zwar immer wieder Pläne, wie es mit dem Gebäude weitergehen sollte, doch passiert ist wenig.

Ein Plakat an der Fassade des Hauses erinnert bis heute daran. „Umbau und Erweiterung: Büro- und Ladenflächen zu vermieten“, steht darauf. Darunter sieht man, wie das Köster-Haus heute aussehen könnte, wenn der Plan in die Tat umgesetzt worden wäre: Weiße Wände und eine glänzende Schaufensterfront im Erdgeschoss. Doch daraus wurde nichts.

Das Plakat hängt dort seit vielen Jahren und ist mittlerweile selbst von der Zeit gezeichnet. Familie Mayer, die lange Eigentümer des Gebäudes war, hatte erfolglos versucht, einen Käufer oder Mieter zu finden — trotz der attraktiven Lage im Stadtzentrum von Bitburg.

Im Sommer 2015 wurden erstmals Pläne der Familie bekannt, das Köster-Haus abzureißen, um dort ein neues Gebäude zu errichten. Im November 2018 wurde eine Baugenehmigung für einen Neubau erteilt. Doch Arbeiten haben bis heute keine begonnen.

Das sind die Pläne des neuen Besitzers des Köster-Hauses in Bitburg

Das könnte sich in diesem Jahr endlich ändern. Denn es gab einen Besitzerwechsel. Am 12. Januar wurde das Gebäude verkauft. „Das Ganze wurde Familie Mayer irgendwann wohl einfach zu viel“, vermutet Architekt Hans Günter Reifer. Er ist einer der neuen Besitzer und erläutert uns die Pläne. Das Köster-Haus soll endlich abgerissen werden und ein Neubau an dessen Stelle entstehen. Das neue Gebäude orientiere sich stark an den ursprünglichen Bauplänen der Familie Mayer, sagt Reifer. Es soll Platz für 17 Wohnungen und Geschäftsräume im Erdgeschoss bieten. Er habe lediglich die Aufteilung der Wohnungen optimiert.

Wann es losgehen soll, kann Reifer noch nicht genau sagen. „Da es sich um ein Sanierungsgebiet handelt, kann der Neubau auch bezuschusst werden“, sagt er. Dazu müssten die Pläne aber erst genehmigt werden. Ist das Geschehen, soll der Abriss schnellstmöglich beginnen. Womöglich noch in diesem Jahr, hofft Reifer. „Das alles ist eine große Aufgabe.“

Stellt das Köster-Haus womöglich eine Gefahr dar?

Zudem wurden die neuen Eigentümer nur wenige Wochen nach dem Kauf schon mit einem ersten Problem konfrontiert. Das Köster-Haus sei „in einem erschreckenden Zustand und stellt in meinen Augen mittlerweile vermutlich für Fußgänger eine Gefahr dar“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. „Ich habe daher das Ordnungs- und Bauamt der Stadt Bitburg gebeten, die Standsicherheit der Fassadenteile zu überprüfen“, fährt er fort. Zuletzt wurde die Baubehörde 2021 im Zuge unserer Berichterstattung aktiv. Damals wurden „perspektivische Gefährdungen“ nicht ausgeschlossen.

Steht jetzt vielleicht die nächste Kontrolle an? So lange wollen die neuen Eigentümer nicht warten, verrät uns Reifer. Ein Netz soll an der Fassade angebracht werden, um zu verhindern, dass Teile auf Passanten fallen können. „Wir haben bisher nur festgestellt, dass sich ein wenig Farbe gelöst hat“, sagt er. Aber Sicherheit geht vor und deshalb wolle man keine Gefahr entstehen lassen. Das Netz sei bereits bestellt. „Wir brauchen noch eine Genehmigung, um ein Gerüst an der Straße aufzubauen.“ Dadurch wären schließlich die Parkplätze vor dem Köster-Haus vorübergehend belegt.

Endlich ein Happy End am Karenweg?

Im Schriftzug über der Tür des Köster-Hauses ist ein Ö-Punkt herausgebrochen. Foto: Andreas Conrad