Gefährlicher Virentyp Rinder-Union-West sagt wegen Blauzungenkrankheit in NRW Schau und Auktion ab

Die Rinder-Union West (RUW) hat wegen des Ausbruchs der Blauzungenkrankheit im nordrhein-westfälischen Kleve entschieden, dass ihre RUW-Schau inklusive einer geplanten Sonderauktion nicht ausgerichtet werden kann. Die Sorge einer weiteren Ausbreitung und die nun geltenden Bestimmungen für den Transport der Tiere seien der Grund für diese Entscheidung, teilt die Zentrale der RUW in Münster mit. Eigentlich sollten die RUW-Züchter und Züchterinnen auch aus der Eifel am Freitag, 10. November, in Hamm in NRW zusammenkommen, um dort in den Zentralhallen ihre Zucht-Rinder zu präsentieren und auch um Jungkühe zu versteigern. Die RUW unterhält auch ein Regionalzentrum in Fließem bei Bitburg.