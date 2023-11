Adventszeit beginnt bald Krippenbauer zeigen Werke im Fenster der Prümer Redaktion

In guter alter Tradition hat Krippenbaumeister Jörg Hansen aus Prüm eines seiner Werke ausgestellt. Diesmal ist es eine alpenländische Krippe, die aus Baumwurzeln hergestellt wurde. Beziehungsweise aus insgesamt fünf Wurzeln, die der Baumeister aber so geschickt miteinander verwoben hat, dass es wie eine aussieht. Und wer genau hinguckt, kann viele kleine, liebevoll gestaltete Details erkennen. So kümmert sich Maria nicht nur liebevoll um das Jesuskind – nein, auch die Wäsche ist schon gemacht und zum Trocknen aufgehangen.