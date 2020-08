Wirtschaft und Corona : Schaustellerin freut sich über breite Solidarität

Esslingen/Minden Nach TV-Bericht über die Notsituation haben sich für die gebeutelten Unternehmer der Freizeitbranche Möglichkeiten aufgetan.

Der Ortsbürgermeister von Kröv habe sie angerufen und einen Platz angeboten, ebenso wie Betreiber der sogenannten temporären Freizeitparks in Andernach und Bad Neuenahr. Gefreut hat sie sich auch über das Angebot, dass sie bei Facebook gesehen hat: Die Betreiber des Hotels „An der Sauer“ in Minden stellen ein Grundstück (500 Quadratmeter) an der Sauer (Sauertalradweg) kostenlos zur Vefügung. „Dort könnten drei Wagen stehen, Wasser- und Starkstromanschluss sind vorhanden“, sagt Wolfgang Rössler, stellvertretend für die Inhaber des Hotels. Sie versprechen sich davon auch eine Belebung durch die Schausteller. Bislang habe sich aber erst ein Interessent gemeldet, so Rössler. Es sei auch ein Wohnmobilstellplatz vorhanden. Interessierte können sich in Minden unter der Telefonnummer 06525/275 melden.