Zwei Umkleiden gesperrt, warmes Duschen nicht mehr möglich : Schimmelbefall: Umkleiden in Turnhalle gesperrt

Schimmelbefall: Umkleiden in Turnhalle gesperrt

Drinnen beginnen die Probleme: In der Sporthalle Neuerburg gibt es Probleme mit Schimmel und Rost. Foto: TV/Privat

Neuerburg Zwei Umkleiden in der Neuerburger Schulturnhalle sind von Schimmel befallen, aus den Duschen kommt nur kaltes Wasser. Die Mängel sollen demnächst beseitigt werden. Die umfassende Sanierung lässt aber weiter auf sich warten.

Die Sporthalle im Neuerburger Schulzentrum hat einen ungebetenen Gast. Der Schimmelpilz hält Einzug im Gebäude.Zwei von sechs Umkleiden sind befallen. Die Räume bleiben deshalb gesperrt. Auch warmes Duschen ist im Gebäude derzeit nicht möglich. Denn der Warmwasserspeicher in der Anlage ist defekt.

Zudem kommt zuweilen eine rote Brühe aus der Brause. Um festzustellen, ob die Leitungen verrostet sind, hat die Kreisverwaltung das Wasser beprobt und festgestellt, dass die Konzentrationen von Eisen und anderen Metallen zu hoch sind. Ein Sprecher beschwichtigt zwar: Die Proben seien direkt nach den Ferien gezogen und die Leitungen zuvor womöglich nicht richtig durchgespült worden. Günter Scheiding (SPD) überzeugt das aber nicht: „Das Problem gibt es nicht nur nach den Ferien.“ Besonders überraschend kommen die jüngst erkannten Mängel in der Halle für den früheren Schulleiter des Neuerburger Eifelgymnasiums auch nicht: „Es ist nun eingetreten, was wir seit langem erwartet haben.“ Zwar seien die Wände in dr Anlage gestrichen und der Boden erneuert worden. Eine umfassende Sanierung der Umkleiden und Sanitäranlagen sei aber „lange überfällig“.