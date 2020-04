Neue Medien : Der „DorfFunk“ und der erste Mai

Baustert/Schleid Der Ortsbürgermeister von Baustert, Udo Brück, findet die kostenlose App gut und wünscht sich, dass viele sie nutzen für schnelle Information und schnelle Nachbarschaftshilfe. Eine Meldung aus Schleid sorgt derweil für Vorfreude.

Und wenn man mal reinschaut, beim DorfFunk Baustert und Umgebung, entdeckt man auch gleich eine DorfFunk-Nachricht unter der Rubrik „Plausch“, die das Herz erfreut. Trotz Corona-Krise soll nämlich in Schleid, VG Bitburger Land, beim Gemeindehaus ganz traditionell ein Maibaum aufgestellt werden. In Ehlenz liest man hingegen, dass in Sachen Maibaum alles abgesagt wird – und wahrscheinlich nicht nur dort.

Aber zurück nach Schleid. Dort könne die gemeinsame Maifeier nicht stattfinden, heißt es da weiter. Klar, das ist dem Virus geschuldet. Aber in Schleid hatte Guido Grengs, Vorsitzender des Dorffördervereins Schleid, eine gute Idee: Man habe sich entschlossen, eine etwas andere Maifeier zu veranstalten. Der Förderverein grillt Schwenkbraten und Würstchen und bringt sie kostenlos zu denen nach Hause, die beim Verein vorbestellen. Die Vorschriften des Mindestabstands könnten beim Grillen und beim Liefern eingehalten werden. Wer möchte, kann eine kleine Spende an der Haustür hinterlegen. Bestellungen sind bei Vorstandsmitglied Martha Müller möglich. Das bestellte Grillgut wird am 30. April ab 18 Uhr kostenlos geliefert. Bestellungen müssen nun schon vorliegen. Und da die Entfernungen in Schleid recht kurz sind, hat das Grillgut beim Transport auch keine Chance abzukühlen.