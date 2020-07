Justiz : Schleuserprozess: Absprache scheitert am Veto der Staatsanwälte

Bitburg/Trier Das Landgericht hat den Prozess gegen drei in Bitburg lebende Syrer fortgesetzt, denen illegales Einschleusen von Ausländern vorgeworfen wird.

Der Kern der Anklage gegen die Männer im Alter von 33 bis 55 Jahren betrifft 26 Fälle von bandenmäßigem Schleusertum, von denen elf als Versuch gescheitert sein sollen. Die Schleuseraktionen seien über Beirut gelaufen. Als wichtigster Helfer wird N. genannt, ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut. Dieser gesondert verfolgte N. habe 391 Blanko-Visumsplaketten als „Fehldrucke“ verschwinden lassen. Die damit gefälschten Pässe seien den Ausreisewilligen dann am Flughafen ausgehändigt worden. Als Zielländer werden Deutschland und die Niederlande genannt. Im Schnitt seien pro Schleusung 17 000 Euro bei 2000 Euro Anzahlung in Beirut kassiert worden. Weitere Tatvorwürfe richten sich gegen einzelne Angeklagte. So etwa soll es in Bitburg zu Einbruchsdiebstählen in Büros und Gewerberäume gekommen sein. Am ersten Verhandlungstag hatten die Angeklagten G., sein Sohn K. und M. zu den Tatvorwürfen geschwiegen. Stattdessen endete der Prozessauftakt am 7. Juli mit einem Rechtsgespräch zwischen der Ersten Großen Strafkammer, der Anklage und der Verteidigung (der TV berichtete).

Ziel war eine verfahrensverkürzende Absprache – noch ist der Prozess bis Ende Oktober terminiert. Bei diesem in der Strafprozessordnung verankerten Verfahren wird den Angeklagten ein fester Strafrahmen garantiert, der nicht über oder unterschritten werden kann. Voraussetzung ist ein volles Geständnis.

Das Ergebnis des Gesprächs vom 7. Juli wird gestern am zweiten Verhandlungstag von der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz bekannt gegeben: Die Verteidigung schlägt für den 55-jährigen Hauptangeklagten G. einen Strafrahmen von vier bis fünf Jahren vor, für K. zweieinhalb bis drei Jahre und für den als Mitläufer geltenden M. eineinhalb bis zwei Jahre Haft, die zur Bewährung auszusetzen sei.

Die Vertreter der Anklage, Oberstaatsanwalt Eric Samel und Staatsanwalt Stefan Buch, stimmen gestern der Lösung für K. und M. zu. Als zu milde abgelehnt werden die vier bis fünf Jahre für den Hauptangeklagten G. Danach trennt man sich zunächst ohne Ergebnis.

Zuvor hört die Kammer als ersten Zeugen einen Ermittler der Bundespolizei vom Frankfurter Flughafen. Der war hinzugezogen worden, nachdem an der Einreisekontrolle zwei aus Beirut angekommene Frauen – Mutter und Tochter – mit offenbar gefälschten Visa in den Pässen aufgefallen waren. Die Visumsetiketten in den Pässen seien echt gewesen, so der Zeuge, aber nicht die darauf vorgenommenen Einträge.Der Beamte weiter: „Diese Etiketten werden von der Bundesdruckerei hergestellt, die findet man nicht auf der Straße. So war es naheliegend, dass die Etiketten in der deutschen Botschaft abhanden gekommen sein mussten.“

Nicht weiter helfen kann der Zeuge bei der Frage, ob K., wie in der Anklage aufgeführt, in mehreren Fällen die „Kunden“ beim Flug nach Deutschland begleitet haben könnte. „Von einer Begleitung ist mir damals nichts bekannt geworden“, sagt der Beamte. Die beiden Frauen halten sich übrigens noch immer in Deutschland auf. Sie sollten gestern auch als Zeuginnen gehört werden, konnten aber unter ihrer Adresse nicht geladen werden. Allerdings hat der Verteidiger von G, Jörg Becker, in einer Verhandlungspause recherchiert und herausgefunden, dass die Frauen eine gesetzliche Vertreterin haben. Ladungen und andere amtliche Schreiben seien an diese Anwältin zu schicken.