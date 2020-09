Justiz : Bitburger Schleuserprozess: Zeuge fühlt sich bedroht

Bitburg/Trier Für das Landgericht Trier ist es ein mühsames Vorantasten im Prozess gegen drei wegen möglicher Schleuserei angeklagte Araber, die von Bitburg aus agiert haben sollen.

Es ist „erst“ der achte Tag im Prozess gegen drei Männer im Alter von 33 bis 55 Jahren, denen zahlreiche Fälle von illegaler Einschleusung von Nicht-EU-Ausländern nach Deutschland und in andere EU-Länder vorgeworfen werden. Es sind Vater G. und Sohn K. aus dem Libanon und der als Helfer angeklagte Syrer M. Von 2017 bis 2019 sollen sie zu Preisen bis zu 20 000 Euro zahlreiche syrische Staatsangehörige nach Deutschland und in die Niederlande eingeschleust haben. Dabei seien die Angeklagten nicht die alleinigen Täter gewesen, sondern hätten einige Helfer in Syrien und im Libanon gehabt. Besonders ein Mitarbeiter aus der Deutschen Botschaft in Beirut soll sich als Visumsfälscher hervorgetan haben. Gegen ihn läuft ein gesondertes Verfahren.

Das Verfahren vor der Ersten Großen Strafkammer ist langwierig und mühsam. Reihenweise werden ehemalige Kunden der möglichen Bitburger Schleuser vernommen. Meist sind es Syrer, die ab 2014 bereits als Kriegsflüchtlinge in Deutschland lebten und ihre minderjährigen Kinder hatten mitbringen dürfen. Doch wenn dann etwa die 18-jährige Tochter noch im kriegsumtobten Syrien lebte, war die Sorge groß und jede Hilfe recht. Meist über Netzwerke von Familien und Freunden kam man dann auf die vermeintlich selbstlosen Helfer in Nahost, die „legale Wege per Visum“ nach Deutschland versprachen.

Der Kostenpunkt für die „Hilfe“ lag meist im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. 17 000, 18 000, 16 000 Euro, rund 2000 Euro Anzahlung in Syrien oder Libanon, der Rest auch in Raten zahlbar in Deutschland, möglicherweise an den Angeklagten G. Abgeliefert wurden die fünfstelligen Restbeträge am Tag der Einschleusung. Übergabeort war wohl eine Wohnung in einem Dorf bei Trier. Die gefälschten Visa stammten direkt von der deutschen Botschaft in Beirut, wie erwähnt. Zahlreiche Zeuginnen und Zeugen haben in den letzten Verhandlungstagen recht gleichlautend den Ablauf geschildert – die Fälle gleichen sich.