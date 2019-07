Medien : Schloss Malberg im Fernsehen

Malberg (red) Der SWR hat einen Fernsehbeitrag über Schloss Malberg gedreht. Der Beitrag soll laut Sender am Donnerstag, 18. Juli, in der Landesschau von 18.45 bis 19.30 Uhr ausgestrahlt werden. Er ist allerdings schon an dem Tag vorher im Internet zu sehen und wird am nächsten Morgen um 8.05 Uhr in der Landesschau wiederholt.