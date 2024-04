Malberg Schloss Malberg startet in die Saison

An den Samstagen wird – wie bisher – eine öffentliche Schlossführung um 14.30 Uhr angeboten. Damit kann die Anlage 2024 jeden Tag in der Saison besucht werden. Auch die Brunnen sprudeln wieder, das Café Alberti öffnet sonntags ab 14 Uhr. Am Jahresprogramm für die Saison wird noch gefeilt. Einige Highlights stehen schon fest: das Konzert der Villa Musica Rheinland-Pfalz am 23. Juni und das Konzert mit Musik von Leonard Cohen im Schlosshof am 17. August. Eine Kinoreihe mit Filmklassikern im Schloss ist geplant. Immer am zweiten Montag im Monat soll es „großes Kino im Schloss“ geben.