Investor will sanieren Neue Pläne fürs Brauhaus und für einen besonderen Raum auf Schloss Malberg

Malberg · Nach dem Arkadenbau will Niels Becker auch das ehemalige Brauhaus auf Schloss Malberg wieder in Schuss bringen. Doch zu viel will er nicht verändern, denn er hat Respekt vor den Plänen eines Großen seines Fachs.

27.01.2024 , 10:31 Uhr

Das sind die Tietz-Figuren in Malberg 14 Bilder Foto: TV/Rudolf Höser

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Bert Emmerich war einer, der ganz schön viel von seinem Werk verstand. Zu sehen ist das nicht nur in Bitburg, wo sich der Architekt unter anderem mit den Plänen für das Haus Beda in den 1970er-Jahren verewigte. Auch bei (Um)-Bauten der Burg Rittersdorf, des Klosters Machern oder des Schlosses Born in Luxemburg plante er mit.