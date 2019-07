Vorbericht : Schmelztiegel Bitburg

Info

Freitag, 12. Juli: Zum Auftakt gibt es eine Rocknacht. In der Stadthalle spielt um 20.30 Uhr Hole Full of Love – A Tribute to AC/DC. Am Spittel sorgen „Good Ol Boys“ für Stimmung, am Konrad gibt es Italo-Pop mit Rocco und am Grünen See tritt Corona auf.

Samstag, 13. Juli: Los geht es auf der Bühne am Spittel um 10 Uhr mit dem Treff der Kulturen. Im Karenweg startet ab 13.30 Uhr das 39. Bitburger Bierfassrollen. In der Stadthalle beginnt um 15.30 Uhr das Kinder-Folklore-Festival; um 19.30 Uhr ist dort auch der Einzug der Nationen, die große Gala-Show, am Grünen See spielt die Rainer Tures Band, am Spittel die Unplugged Gand.

Sonntag, 14. Juli: Auf der Bühne am Grünen See beginnt der Tag um 11 mit dem Wirtefrühschoppen inklusive Freibierausschank und zünftiger Musik. Am Abend spielen ab 20 Uhr die RoxxBusters mit Specialguest Nicholas Müller.

Montag, 15. Juli: In der Stadthalle geben die Ensembles um 20 Uhr eine Folklore-Abschieds-Gala und am Grünen See sorgen die Greaky Voices für Stimmung.

An allen Tagen gibt es Musik und Tanz an allen Ecken und Enden der Stadt. Dabei kommen sowohl Folklore-Fans als auch Freunde von Rock- und Pop-Musik auf ihre Kosten. Auch für Kinder gibt es Programm und der Bedaplatz wird mit Fahrgeschäften und Buden zum Rummelplatz.

Die Gruppen kommen 2019 aus Ungarn, Frankreich, den Niederlanden, Weissrussland, Österreich, Peru, Tschechien, Bosnien-Herzigowina, Polen, Großbritannien, und Deutschland.