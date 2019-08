Schmugglertouren : Auf den Spuren der Schmuggler

Prüm (red) Die Tourist-Inforamtion Prüm veranstaltet am Sonntag, 1. September, eine Schmugglertour mit Anna Grenze und Wilma Rüber. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz an der Kirche in Roth bei Prüm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken