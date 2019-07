Freizeit : Zum 40. Mal ein Erlebnis

Das Angebot beim Original Eifeler Flohmarkts ist unerschöpflich. Foto: tv/Rudolf HOESER

ROTH AN DER OUR Ungebrochene Beliebtheit: Tausende besuchen den Flohmarkt in Roth an der Our.

(RH) Bei angenehmem Sommerwetter haben sich viele Besucher beim Flohmarkt eingefunden, die eins schon wussten: Beim Original Eifeler Flohmarkt in Roth an der Our stimmt alles. Echte Flohmarktware, freundliche Händler, perfekte Organisation und ein Programm mit Unterhaltung und Gaumenspezialitäten. Und so war auch der Flohmarkt 2019 besonders. Wehrführer Ralf Braun mit seiner Mannschaft und die freiwilligen Helfern aus dem Dorf sorgten für Sicherheit und Ordnung. Und so rückten die Angebote der Händler in den Mittelpunkt. „Genau so was habe ich noch gesucht“, sagte Rudi Tautges aus Olzheim, als ihm Händler Hans Hüsch aus Flußbach die Lötlampe anbot. Auch Marie-Claire Mueller aus Luxemburg war begeistert. Sie sammelt alte Bügeleisen und fand Stücke für ihre Sammlung.

70 internationale Aussteller präsentieren ihr Angebot. Foto: tv/Rudolf HOESER

Da waren landwirtschaftliche Geräte, Leitern und Handwagen, Holzpflüge, Drehmaschinen, Kuh und Pferdegeschirr im Angebot. Ebenso erhältlich waren Haushaltsgeräte, Koch und Nähmaschinen, Waffeleisen, Uhren, Kaffeemaschinen, Zentrifugen und Küchengeschirr. Und all das mit den üblichen Gebrauchsspuren aber ansonsten gutem Zustand.

Die Frauengemeinschaft hat reichlich aufgetischt. . Foto: tv/Rudolf HOESER