Stadt Bitburg verbietet Alkohol auf dem ZOB und im Waisenhauspark : Schnaps und Bier? Nicht mehr hier!

Bitburg Seit Mittwoch ist Alkohol auf dem Bitburger Busbahnhof und im Waisenhauspark verboten. Die Polizei befürwortet die Verordnung der Stadt. Jugendliche, die sich dort treffen, fühlen sich allerdings kriminalisiert.

Eine Polizeisirene schrillt über den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bitburg. „Die holen mich ab“, ruft ein junges Mädchen ihren Freunden zu und lacht. Es war ein Scherz. Diesmal rauscht die Streife am Bushäuschen vorbei. Doch genauso gut könnte die junge Frau den Spruch ernst gemeint haben. Denn beinahe täglich rollen Polizeiwagen vorbei. Und nicht selten kontrollieren die Beamten auch die Jugendlichen, die sich hier treffen.

Das Problem ist seit Langem bekannt (der TV berichtete mehrfach). Verbessert hat sich die Situation aber kaum. Das bestätigen auch Jugendliche, mit denen der TV auf dem ZOB spricht. So erzählt ein 20-Jähriger etwa, dass vor Kurzem in einen Bus eingebrochen wurde. Ein jüngerer Freund von ihm ergänzt: „Schlägereien unter Besoffenen sieht man hier jeden Tag.“

Am Mittwoch ist eine sogenannte formelle Allgemeinverfügung in Kraft getreten, die es verbietet, tagsüber auf dem ZOB und im Waisenhauspark Alkohol zu trinken. Zwischen 7 und 19 Uhr sind Bier, Schnaps und Wein dort tabu.

Die Verfügung gilt erstmal bis zum 30 November 2019. Denn das Problem besteht laut Rathaussprecher Werner Krämer nur in der Sommerzeit, da draußen im Herbst- und Winter weniger los sei.

Glasflaschen dürfen, wegen Verletzungsgefahr, allerdings gar nicht mehr in den Park und auf den ZOB mitgebracht werden. Dieses Verbot gilt ganzjährig. Wer sich widersetzt, muss mit einem Platzverweis oder einem Bußgeld von mindestens 50 Euro rechnen.

Das sagen die Behörden: Dienststellenleiter Christian Hamm begrüßt die neue Anordnung: „Die Verfügung gibt uns eine bessere Handhabe für Kontrollen.“ Die Trinker könne man durch verstärkte Präsenz am Busbahnhof verdrängen. Und somit auch Alkohol und Drogen von den vielen Schulkindern fernhalten, die hier täglich aus den Bussen ein- und aussteigen. Eine Beeinträchtigung für die Einwohner der Stadt sieht er ferner nicht: „Der normale Bitburger setzt sich ja nicht mittags mit dem Sixpack an den ZOB.“

Für die Klientel, die sich derzeit dort trifft, müsse die Stadt nun aber Alternativangebote schaffen: „Ein bloßes Verbot bringt die Jugendlichen nicht vom Alkohol und von der Straße weg.“ Hamm stellt sich daher vor, dass die Gemeinde den Jugendlichen zusammen mit Streetworkern, dem Haus der Jugend einen neuen Treffpunkt schafft. „Ideal wäre ein Ort, an dem sie selbst Verantwortung übernehmen können, aufeinander achten“, sagt Hamm.

Das sagen die Bürger: Das sieht mancher junge Bitburger offenbar anders. Am Dienstagnachmittag ist am ZOB jedenfalls einiges los. In kleinen Grüppchen sitzen auf den Bänken Jugendliche zusammen.