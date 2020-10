Edelbrandprämierung : Schnapsbrenner sammeln goldene Kammerpreismünzen

Wittlich/Piesport (red) 187 Goldene, 288 Silberne und 116 Bronzene Kammerpreismünzen: Das ist die sehr gute Bilanz der Edelbrandprämierung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. 80 Betriebe haben sich mit 647 Erzeugnissen beteiligt.

Darunter wurden nun wiederum die besten unter den goldprämierten Edelbränden ausgezeichnet, die sogenannten Siegerbrände. Und erneut konnten auch wieder Brennereien aus der Region die Jury überzeugen. Unter anderem die Edelobstbrennerei Steinbach- Leyendecker Erben in Piesport.

In diese Auswahl kommen nur die mit der Goldenen Kammerpreismünze prämierten Erzeugnisse, die in einer gesonderten Verkostung zu den Siegerbränden gekürt werden. Das schafften insgesamt neun Brennereien mit ihren herausragenden Edelbränden.

Apfelbrand der Eifel der Artefakt-Brennerei in Messerich.

- Himbeerbrand der Edelobstbrennerei Steinbach-- Leyendecker Erben in Piesport,

- Eifeler Sauerkirschbrand der Haller‘s Destillerie in Prümzurlay,

- Vogelbeerbrand durch Mazeration und Destillation der Birkenhof-Brennerei in Nistertal,

- Marc vom Roten Elbling der Brennerei Peter Greif in Tawern,

Dabei leisteten die rheinland-pfälzischen Brenner einen wertvollen Beitrag für den Erhalt der vielfältigen Kulturlandschaften und trügen zum Artenschutz bei, so Schindler. Zur Würdigung der besten Erzeugnisse unter den goldprämierten Edelbränden reiste der Präsident mit den Urkunden im Gepäck an die Mosel und in die Pfalz, um den Siegern persönlich zu gratulieren.