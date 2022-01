Winterbilder : Sehr ansehnlich: Winter in der Eifel

Farbenspiele im Eifelwinter. Foto: Fritz-Peter Linden

Olzheim (fpl) So haben wir das doch am liebsten: Einmal hat es, am Wochenende, in der Eifel kräftig geschneit – und dann war‘s auch wieder gut. Weil es aber in den folgenden Nächten kräftig fror, blieb der Schnee liegen.

Und die Sonne tut noch ein bisschen dazu, um uns schöne Fotomotive zu liefern. Wie hier über Olzheim. Ein bisschen wird das Wetter noch so bleiben. Foto: Fritz-Peter Linden