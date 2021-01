Wegen Schneeglätte : Gemüselastwagen durchbricht Leitplanke auf der A60 - Straße bis etwa 14 Uhr gesperrt

Am Samstagabend kam es auf der Autobahn A60, etwa zwei Kilometer vor der Ausfahrt Waxweiler, zu einem folgenreichen Unfall auf schneeglatter Fahrbahn. Foto: TV/Wolfgang Steil

Update Waxweiler Weil am Samstagabend ein LKW auf der A60 bei Waxweiler in die Leitplanken gekracht ist, kommt es am heutigen Montag zu einer mehrstündigen Sperrung.

Wann der Gemüselaster im Laufe des Montags von einer Spezialfirma geborgen werden kann, war erst noch unklar. Tatsächlich war die Kostenübernahme noch nicht geklärt.

Nach Rückmeldung der Polizei ist die A60 in Fahrtrichtung Prüm ab der Anschlussstelle Staffelstein bis zur Anschlussstelle Waxweiler zwischen 11 bis etwa 14 Uhr nicht befahrbar.

Die Straßenmeisterei hat eine Umleitung über die U9 eingerichtet.

Die Vorgeschichte: Ein spanischer Lastwagen, der mit Salat beladen war, ist am Samstag, 23. Januar, um 19.44 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn auf der A 60 in Höhe Waxweiler in eine Leitplanke gerutscht, Bei dem Unfall hat das Fahrzeug diese auf mehrere Meter beschädigt und dann durchbrochen. Der Lastwagen, der aus Richtung Bitburg kommend nach Prüm unterwegs war, hat sich bei dem Aufprall in der Leitplanke verkeilt und war nicht mehr fahrtüchtig.