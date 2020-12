Natur : Schneifelwinter mit Nebelgabe

Ormont (fpl) Eingenebelt: Es ist nicht nur deutlich kälter geworden, es hat nicht nur geschneit – an manchen Tagen legt sich auch noch der Nebel über die Eifel und lässt fast alles verschwinden. Nur nicht diesen gefiederten Vertreter, der sich am Schneifel-Waldrand bei Ormont auf einem Ast niedergelassen hat. Am Freitag kann es weiter schneien, fürs Wochenende sind etwas höhere, aber immer noch einstellige Temperaturen vorhergesagt.