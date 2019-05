Infrastruktur : Schneller wird es im Eifelkreis dann langsamer als gedacht

Bitburg/Prüm Für mehr als 4,3 Millionen Euro wird die Telekom nun auch die sieben letzten Gemeinden des Kreises mit Glasfaser versorgen. Der Auftrag wurde erteilt. Die Umsetzung nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant.

Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte. Zunächst die gute. Genau genommen sind es sogar zwei. Es wird günstiger als gedacht. 5,3 Millionen Euro waren für den sogenannten FTTB-Ausbau in den Ortsgemeinden Burbach, Neidenbach, Neuheilenbach, Biersdorf, Wiersdorf Oberweiler und dem Wißmannsdorfer Ortsteil Koosbüsch veranschlagt. 4,3 Millionen Euro wird es aber nur kosten. Das ist doch schon mal was.

FTTB steht für „Fiber to the building“, was übersetzt bedeutet, dass die Glasfaserleitungen bis ins Haus gelegt werden. Womit wir bei der zweiten guten Nachricht wären, die wiederum die bereits erwähnten sieben Gemeinden aus dem Bitburger Land betrifft. Diese Dörfer sind nämlich die ersten im Kreisgebiet, bei denen die Glasfaserstränge nicht nur bis zu den Verteilerkästen im Dorf, sondern wirklich bis in die Häuser gezogen werden. Das ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 Megabit pro Sekunde. Und nun die schlechte Nachricht: Bis alle Häuser in diesen Gemeinden angeschlossen sind, dauert es noch eine Weile.