Schnelles Internet Bis 2030 Glasfaser für alle – doch wo wird es in der Eifel am dringendsten gebraucht?

Leistungsfähige Glasfasernetze werden in der digitalen Gesellschaft als Grundlage für ein gelingendes Zusammenleben, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und wirtschaftlichen Erfolg angesehen. Im Rahmen der Gigabitstrategie hat die Bundesregierung daher das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2030 eine solche Infrastruktur flächendeckend auszubauen. „Unsere neue Gigabitförderung lenkt die Mittel gezielt in die Regionen, wo der Bedarf am größten ist“, sagte Digitalminister Wissing im April. Die Gigabitförderung ergänzt dort, wo kein privatwirtschaftlicher Ausbau stattfindet, weil er sich für den Investor nicht rentieren würde.