Covid-19 : Eifelkreis plant flächendeckendes Schnelltest-Angebot ab 22. März

Bitburg/Prüm 22. März ist der Stichtag für den Eifelkreis. Voraussichtlich ab dann sollen, so teilt die Kreisverwaltung mit, flächendeckende Schnelltests auf den Covid-19-Erreger für Menschen ohne Symptome angeboten werden.

Und so sieht der Plan aus: In jeder Verbandsgemeinde und in der Stadt Bitburg sollen Zentren eingerichtet werden, in denen kostenlose Testungen (laut Landesregierung pro Person mindestens ein Test pro Woche) durch geschultes Personal ermöglicht werden.

Bereits jetzt stehen Orte für die Testzentren fest: der Schulhof der Grundschule Bettingen, der Parkplatz des VG-Verwaltungsgebäudes in Kyllburg, die Sporthalle Speicher, das Ausstellungsgelände in Arzfeld, die Corona-Ambulanz Irrel, Auf Omesen 2, das Gesundheitszentrum Neuerburg, das Ausstellungsgelände an der Mehrzweckhalle Prüm und das Testzentrum am Robert-Schumann-Platz in Bitburg. Für Bitburg sind laut Landesamt noch zwei weitere Zentren angegeben, der Ort ist allerdings noch unbekannte.