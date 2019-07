Kurs : Schnitzkurs für Kinder

Watzerath (red) Das Kulturwerk Weißenseifen bietet von Mittwoch, 31. Juli, bis Samstag, 3. August, jeweils von 9 bis 13 Uhr einen Sommer-Ferienkurs für Kinder in der Holzwerkstatt Schütz in Watzerath an. Die Bildhauerin Laura Danzi erstellt mit den Kindern ein kleines Tonmodell das mit Schnitzeisen und Klüpfel in einer dreidimensionalen Formbearbeitet wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kurs ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Die Teilnahmegebühr für einen Tag kostet 26 Euro, für vier Tage 100 Euro, jeweils zuzüglich Materialkosten.