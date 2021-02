Karneval : Tolle Ideen gegen trübe Tage in der Eifel

Weinsheim/Messerich/Seffern/Niederprüm In etlichen Eifelorten haben sich Groß und Klein in den vergangenen Tagen richtig reingehängt – und trotz Corona mit einigen kreativen Aktionen für Freude gesorgt.

Die Pandemie hat es in diesem Jahr allen schwer gemacht, an den tollen Tagen Tolles zu erleben. Aber es ging dann eben doch, mit schönen Ideen. Zum Beispiel in Weinsheim: Dort rief der Karnevalsverein (KV) die Kinder in der Gemeinde zum Malen und Basteln auf. Die legten dann los – und so entstand eine vielfältige, bunte Ausstellung mit lauter närrischen Motiven, die inzwischen im Gemeindehaus zu sehen ist. Sogar die Mamas und Papas wurden aktiv, wobei das ein oder andere versteckte erwachsene Talent zum Vorschein kam. Noch bis Ende Februar können die Kunstwerke bei einem Spaziergang in den Fenstern des Gemeindehauses besichtigt werden. Etliche Besucher haben sich bereits an den Bildern erfreut und nette Worte im Gästebuch hinterlassen.