Eine schöne Tradition in der Eifel : Schöne Teppiche zu Fronleichnam

Am Vorabend zu Fronleichnam fand in der Pfarrkirche Wolsfeld ein feierlicher Gottesdienst statt. Aus diesem Anlass wurde in der Kirche vor der Muttergottes in Anlehnung an das Thema der Erstkommunion in Wolsfeld und im Mittelgang ein Fronleichnamsteppich, gelegt, da ja Coroanbedingt keine Prozession durchs Dorf stattfinden konnte. Foto: tv/Sandra Hoffmann (3) und Pfarrei Schönecken (2)