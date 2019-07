Ferientipp für Kinder : Eine Wanderung zum Bauernhof in Schönecken

Schönecken Eine Wanderung zum Bauernhof bietet der Förderverein der Kindertagesstätte Schön­ecken am Mittwoch, 24. Juli. Wer dabei sein möchte, kann sich anmelden unter Telefon 06553/902983. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Brücke am Lehrfeld. Mehr Infos unter www.schoenecken.de