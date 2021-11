Kirche : Alter Sammelbehälter sorgt durch Priester-Bild mit Kindern für „unbeschreiblichen Schauer“

Aus der Zeit gefallen: die Sammeldose von Lothar Graff aus Schönecken. Foto: TV/Lothar Graff

Schönecken/Trier/Klausen Was soll mit kirchlichen Figuren geschehen, die aus der Zeit gefallen sind? Diese Frage stellt sich am Beispiel einer Sammeldose, die Verbindungen zum Missbrauch aufkommen lässt. Also: Wegwerfen oder ausstellen?