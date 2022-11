Hobbyschauspieler sorgen für einen Heiden­spaß mit Hochwürden & Co.

Schönecken Die Theatergruppe Burgenzauber präsentierte in Schönecken mit viel Verve die turbulente Komödie „Der Landpfarrer“ von Ralf Leonardy. Die gelungene Premiere war ausverkauft.

Der Premierenabend der Heimatkomödie „Der Landpfarrer“ vor ausverkauftem Haus im Forum im Flecken war ein voller Erfolg. Der Autor Ralf Leonardy kennt die Mentalität seiner Eifeler genau. Und so schrieb er die Komödie so authentisch, dass sie den Nerv des Publikums traf. Sicherlich waren die Protagonisten überzeichnet, doch es steckte eine gehörige Portion Wahrheit in der Satire.