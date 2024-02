Stromausfall am Donnerstagabend Warum in Schönecken und im Umland am Donnerstagabend der Strom ausgefallen ist

Für einen Sekundenbruchteil flackerte erst das Licht, dann wurde es in Schönecken plötzlich dunkel. Nicht nur im Flecken, sondern im ganzen Umland zwischen dem Flecken und Rommersheim fiel am Donnerstagabend um Punkt 19 Uhr der Strom aus. Während kritische Einrichtungen wie beispielsweise die Senioreneinrichtung Haus Nimstal sofort die Notstromversorgung einschalten konnten, blieb es in fast allen Straßen und Häusern in Giesdorf, Rommersheim, Schönecken, Wawern, Wallersheim, Seiwerath und Hersdorf teils für mehrere Stunden dunkel.