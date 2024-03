Deutschlands schönster Wanderweg Die Grüne Hölle in Bollendorf kann gewinnen

Seit Januar läuft der Wettbewerb um Deutschlands schönsten Wanderweg. Aus der Region hat es die Felsentour durch die „Grüne Hölle“ oberhalb von Bollendorf in die Abstimmung geschafft. Wie eine Nachfrage ergab, sieht es für den einzigen Nominierten aus der Region richtig gut aus. Anfang März hat die Felsenland Südeifel Tourismus GmbH einen Zwischenstand erfahren. Demnach liegt der Weg beim Online-Voting momentan auf Platz zwei von den 15 Tagestouren, die es in die Auswahl geschafft haben. Mehr als 9800 Stimmen wurden bis zum 20. März im Internet für alle Wege abgegeben. Die Wahlkarten werden erst am Ende der Laufzeit, die bis 30. Juni dauert, ausgezählt. „Hunderte Karten wurden schon bei uns abgegeben“, erzählt Anna Carina Krebs, Tourismusmanagerin bei der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH. Wer online bislang führt, ist geheim.