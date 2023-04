Flucht aus der Ukraine oder Afghanistan Schüler aus aller Welt lernen in der Eifel Deutsch – und berichten von ihrer Heimat

Neuerburg · Vor etwa einem Jahr begann der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen mussten aus ihrer Heimat flüchten. Das Eifel-Gymnasium in Neuerburg unterstützt junge Menschen bei der Ankunft in Deutschland. Wer hier zur Schule geht und was sie erlebt haben.

04.04.2023, 09:36 Uhr

Yarik, Sergei, Elham, Anastasia und Svetlana (von Links) lernen am Eifel-Gymnasium in Neuerburg Deutsch. Foto: Annabell Pawlowski

von Annabell Pawlowski

In Sprachkursen am Eifel-Gymnasium Neuerburg wird Schülern und Schülerinnen, die aus dem Ausland kommen, innerhalb eines Schuljahres die deutsche Sprache beigebracht. Das Ziel ist es, ihnen nach dem Übergang in die zehnte Klasse durch gezielte Sprachförderung das Durchlaufen der Oberstufe bis zum Abitur zu ermöglichen.