Jugendpark : Schüler beraten über Jugendpark in Bitburg

Bitburg Seit Anfang des Jahres wünschen sich Jugendliche einen neuen Treffpunkt. Nun geht es mit der Planung endlich weiter. Dabei wurden drei Ziele ins Visier genommen: Eine langfristiges, ein kurzfristiges und ein kurz-kurzfristiges.

Auf BMX-Rädern schießen Jonathan und seine Freunde über das verlassene Gelände der ehemaligen Housing in Bitburg. Ihr Ziel: der in die Jahre gekommene Skatepark. Wurzeln durchbrechen den Asphalt der Bürgersteige. Alles ist ruhig, es gibt kein Anzeichen von Leben. Die Häuser stehen schon lange leer. Nur die Jugendlichen fahren und springen auf ihren Bikes die alten Rampen hinunter.

Hinter dem Ausflug steckt eine Idee, die einfach scheint, aber doch kompliziert ist: ein geeignetes Gelände für einen Jugendpark (JuPa) zu finden, in dem man unter anderem auch mit dem Fahrrad, Roller oder Skateboard fahren kann. Das frühere Air-Base-Gelände gehört dem Bund, heißt konkret: Ohne Anmeldung darf und kann man das Grundstück nicht betreten. Und es gibt noch weitere Probleme und ungeklärte Fragen, die die Wiederbelebung des Skateparks erschweren. „Man müsste den Bereich extra einzäunen“, gibt Henn zu Bedenken. Und führt weiter aus: „Die Rampen und die Halfpipe sind aus Beton, wäre ein Transport an einen anderen Standort überhaupt möglich?“

Auch das Gelände hinter der Eisbahn wird in Augenschein genommen. Ein nicht asphaltierter Boden und die Nähe zum Wohngebiet könnten Schwierigkeiten machen. Alles nicht so einfach. Im anschließenden Gespräch mit den Jugendlichen im Rathaus versuchen beide Parteien, aufeinander zuzugehen. Einerseits will man sich den Vorstellungen der Jugendlichen annähern, andererseits muss bedacht werden, was realistisch und unter wirtschaftlichen und personellen Aspekten umgesetzt werden kann.