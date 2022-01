Biesdorf (red) Julian Grandl, Schüler der Jahrgangsstufe 13 des Privaten St.-Josef-Gymnasiums Biesdorf, hat erfolgreich an der ersten Runde der Internationalen Biologie-Olympiade (IBO) teilgenommen.

Er erreichte einen hervorragenden Platz unter den Teilnehmern bundesweit sowie des Landes Rheinland-Pfalz. Er hat sich so für die nächste Runde qualifiziert und dadurch die Chance zur Teilnahme an der 33. IBO in diesem Jahr in Jerewan (Armenien).