Technik und Jugend : Schüler des St.-Willibrord-Gymnasiums zeigen bei den „Hackdays“ ihre Kreativität

BITBURG Schüler des St.-Willibrord-Gymnasiums waren kreativ und haben an Erfindungen zur Erleichterung des Schulalltags gearbeitet.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Schule an dieser Veranstaltung der Ideenwerkstatt „Make your School“ teilnimmt. Drei Tage lang ist die Ideenwerkstatt mit zahlreichen Koffern voller elektronischer Bauteile und wissenschaftlichen Mentoren aus unterschiedlichen Fachrichtungen in Bitburg zu Gast, um gemeinsam mit den Schülern der Mint-Klasse – einer Klasse mit mathematischem und naturwissenschaftlichem Schwerpunkt – Prototypen zu entwickeln. Und am dritten Tag, werden nun den Mitschülern und Lehrern anderer Klassen die Ergebnisse der Hackdays vorgeführt.