Ferienfreizeit : Schüler erleben schöne Ferienfreizeit

Ferienaktion in der Südeifel- bereits zum zweiten Mal wurde die Ferienaktion in der ersten Sommerferienwoche für Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe der Franziskus Grund- und Realschule plus in Irrel sowie der Grund- und Realschule plus in Neuerburg organisiert. Geplant und durchgeführt wurden die Aktionen von den zuständigen Schulsozialarbeiterinnen der jeweiligen Schulen in Trägerschaft der Ökumenischen Jugendhilfestationen gGmbH sowie der mobilen Jugendarbeit VG Südeifel des Caritasverbandes Westeifel e.V. Durch Fördergelder des Landes und einer großzügigen Spende der Raiffeisenbank Westeifel, der Raiffeisenbank Irrel sowie der Volksbank Bitburg konnten an fünf Tagen tolle Angebote zu einem sehr geringen Eigenanteil für die Schüler und Schülerinnen ermöglicht werden. Mit Angeboten wie Reiten auf dem Nengshof in Wißmannsdorf, einem Tag in der Wildkräuterwerkstatt in Ernzen, einer Erlebniswanderung im Butzerbachtal, einem Ausflug in die Keramikwerkstatt Malmal in Trier sowie in die Skatehalle konnten die Schüler und Schülerinnen begeistert werden. Doch nicht nur für sie, auch für die Organisatoren war es eine sehr schöne und erfolgreiche Woche. Foto: TV/Holger Stodulka