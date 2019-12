Bildung : Schüler informieren sich über Fachoberschule

Der Infoabend ist gut besucht. Foto: Melanie Spindler

Daun (red) Gut besucht war der Informationsabend zur Fachoberschule der Drei-Maare-Realschule plus Daun Ende November. Die Koordinatorin, Heike Heel-Doenhardt, stellte den interessierten Schülern und Eltern die Besonderheiten des zweijährigen Bildungsganges und vor allem die Kooperation zwischen Firmen und Schule vor, denn im 11. Schuljahr absolvieren die Schüler ein Praktikum an drei Tagen pro Woche in Betrieben ihrer Wahl.

