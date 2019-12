BILDER-WOCH : Schüler musizieren im Seniorenheim

Am 18. Dezember 2019 fand das mittlerweile zur Tradition gewordene Weihnachts-Musizieren der Schülerinnen und Schüler aus den Oberstufenkursen Musik des Staatlichen Eifel-Gymnasiums im Seniorenheim „Berghof“ in Neuerburg statt. Die 40 Schülerinnen und Schüler des Schulchores sowie eine kleine Instrumentalgruppe besuchten am Mittwochnachmittag vor den Weihnachts-Feiertagen die Seniorinnen und Senioren auf dem Plascheiderberg und versetzten das Seniorenheim „Berghof“ in vorweihnachtliche Stimmung. Foto: Staatliches Eifel-Gymnasium Neuerburg/Tamara Zahren