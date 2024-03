„Wollen Zeichen setzen“ Mutige Aktion: Schüler führen Correctiv-Recherche auf – neben dem Abi

An die (Einst)-Abiturienten: Was haben Sie während der Vorbereitung auf die große Prüfung so gemacht? Also in der Zeit, als Sie nicht gelernt haben. Gebibbert? Abgelenkt? Frust geschoben oder resigniert? Wie auch immer: Sieben Schüler der St.-Matthias-Gesamtschule in Bitburg haben neben dem Lernstress mal eben eine szenische Lesung eingeübt, die dazu noch Brisanz mitbringt.