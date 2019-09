Bildung : Schüler werden zu Lyrikern

Thomas Morus Gymnasium Daun. Foto: Anna Heinrichs

Trier/Daun (red) Anfang September nahmen 36 Schüler des Thomas-Morus-Gymnasiums in Daun inklusive der Gruppe der Jungen Talente der Autorin Hanna Jansen am Lyrix-Workshop in Trier teil. Dabei handelt es sich um den erfolgreichsten Bundesschülerwettbewerb für Lyriker, an dem sich seit 2008 mehr als 8000 Schüler beteiligt haben.

