Streit um Schülerbeförderung : Eifelkreis bekommt Geld zurück

Bitburg Das Verwaltungsgericht Trier hat die Klage einer Mutter gegen den Eifelkreis zurückgewiesen. Streitpunkt waren 980 Euro Schülerbeföderungskosten.

Im Streit um die Kosten für die Schülerbeförderung hat das Verwaltungsgericht Trier die Klage einer Mutter aus dem Eifelkreis zurückgewiesen (der TV berichtete). Sie hatte rund 980 Euro, die der Kreis für die Busfahrt ihres Sohnes zur Schule in Bitburg an sie gezahlt, aber wieder zurückgefordert hatte, nicht zurückzahlen wollen. Stattdessen hatte sie gegen den Rückforderungsbescheid geklagt.

Der Fall: Der Eifelkreis hatte für einen Jungen, der eine Realschule plus in Bitburg besucht, die Schülerbeförderungskosten übernommen. Und zwar für zwei Monate im Schuljahr 2016/2017 und zehn Monate im Schuljahr 2017/2018. Auf dem von den Eltern unterzeichneten Antrag war als Hauptwohnsitz des Schülers ein etwa sieben Kilometer von Bitburg entfernter Ort, der Wohnort der Mutter, angegeben.

Nachdem der Vater beim Kreis einen erneuten Antrag auf Kostenübernahme stellen wollte und nachfragte, welche Adresse er angeben müsse, da sein Sohn abwechselnd bei der Mutter und bei ihm in Bitburg lebe, wurde man bei der Verwaltung hellhörig. Der Kreis holte eine Auskunft über den gemeldeten Hauptwohnsitz des Schülers ein. Danach war der Sohn im besagten Zeitraum mit Hauptwohnsitz in Bitburg gemeldet; der Wohnort der Mutter war lediglich als Nebenwohnung gemeldet. Daraufhin forderte der Kreis die erstatteten Kosten von der Mutter zurück – etwa 980 Euro.

Die Begründung des Gerichts: Die Bewilligung der Beförderungskosten sei rechtswidrig gewesen und habe deshalb zurückgefordert werden können. Für die Frage, was nächstgelegene Wohnung im Sinne des Schülerbeförderungskostenrechts sei, sei ausschlaggebend der melderechtliche Hauptwohnsitz des Sohnes. Und der lag im Bewilligungszeitraum in Bitburg. In Fällen, in denen sich ein Schüler in gleichem Umfang bei beiden Elternteilen aufhalte, sei die Wohnung des Schülers auch der Hauptwohnsitz. Dabei ist es laut Gericht egal, ob sich der Schüler tatsächlich hauptsächlich dort aufgehalten hat.