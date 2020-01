Blaulicht : Schülerin an Bushaltestelle zusammengetreten

Prüm Eine 16-jährige Schülerin wurde am Donnerstag, 9. Januar, gegen 7.30 Uhr an der Bushaltestelle im Gerberweg in Prüm zum Opfer einer Gewalttat.

Sie sei von drei anderen Mädchen im Alter von circa 17 und 18 Jahren angesprochen und dann grundlos zu Boden geschubst, nachfolgend getreten und gewürgt worden. Dabei zog sich die 16-Jährige Prellungen an Hals und Oberkörper zu.

Die Täterinnen hätten allesamt lange dunkle Haare gehabt und vermutlich Joggingsachen getragen. Eine habe eine schwarze Wollmütze mit Adidas-Aufdruck angehabt.