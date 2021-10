Aktion : Päckchen packen für bedürftige Kinder

Die Geschenke im Schuhkarton gehen in diesem Jahr an Kinder in Ost-Europa. Foto: Foto: David Vogt/GdH/David Vogt

Bitburg/Speicher/Zemmer/Prüm Geschenke im Schuhkarton gehen an Mädchen und Jungen in Osteuropa. Annahmeschluss m Eifelkreis ist am 15. November.

Für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton des Vereins „Samaritan‘s Purse - Die barmherzigen Samariter“ können ab sofort bis zum 15. November gepackte Schuhkartons für bedürftige Kinder in Osteuropa abgegeben werden. Mitmachen ist ganz einfach: Den Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Weihnachtspapier bekleben. Anschließend mit Geschenken für ein Mädchen oder einen Jungen der Altersklassen zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre oder zehn bis 14 Jahre befüllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten.

Der Schuhkarton sollte rechtzeitig bei einer der folgenden Sammelstellen in Bitburg abgeben werden: Lacher‘s Getränkewelt, Apollo Optik, Logos Buchhandlung oder im Gemeindebüro der Evangelischen Kirche. In Speicher nimmt Lederwaren Roth die Schuhkartons entgegen, in Kyllburg Shop-in-Shop und in Zemmer Metzgerei Müller. Weitere Informationen sowie Packtipps finden Sie unter www.die-samariter.org.

Info „Weihnachten im Schuhkarton“: „Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan‘s Purse. Alle Abgabeorte findet man auf www.weihnachten-im-Schuhkarton.org oder der Hotline 030/76 883 883. Zudem hat Samaritan‘s Purse seit Mitte Juli in der Flutregion im Westen Deutschlands Flutopfer unterstützt. Über 5600 Freiwillige waren an knapp 800 Einsatzorten aktiv. Mehr dazu unter www.die-samariter.org/projekte/hilfe-fuer-flutopfer/.

Auch in Prüm gibt es die Möglichkeit an der Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ teilzunehmen. Im vergangenen Jahr gingen von der regionalen Sammelstelle in Prüm 989 Weihnachtspäckchen auf ihre Reise zu den Kindern.Die fertig gefüllten Pakete können vom 8. bis 15. November zu den Abgabestellen gebracht werden. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfohlen, um unter anderem die Transportkosten abzudecken.“

Die Abgabestellen unter der Betreuung der Sammelstelle Prüm: Arzfeld: REWE Markt, Rote-Kreuz-Str. 1-3 und Caroline Hostert-Hack, Bergstr. 2, Daun: DM Drogerie-Markt, Mehrenerstr. 22, Gerolstein: DM Markt, Sarresdorferstr. 55a, Hillesheim: H T Wohnideen, Kölner Strasse 43, Kronenburg-Dahlem: Maria Rondé, Burgbering 27, Pronsfeld: Winfried und Anita, Im Wiesengrund 1, Prüm: Apotheke am Teichplatz, Teichplatz 8, Schönecken: Edith Rach, Auf der Roes 7, Niederprüm: Fit Zone, St.-Vither-Str. 89, Waxweiler: Einhorn Apotheke, Hauptstr. 22, Winterspelt: Anikas Haarschneiderei, Hauptstr. 29, und in Belgien: Bütgenbach: Lejoly Schuhe, Zur Domäne 29, St. Vith: Kinder Paradies, Hauptstr. 93.