Schulanmeldung : Anmeldung an den Förderschulen

Bitburg (red) Die Anmeldung von Kindern mit einer Lern- oder Sprachbeeinträchtigung an der Maximin-Schule und die Anmeldung von geistig- und körperbehinderten Kindern an der St. Martin-Schule findet in der Woche von Montag, 2. September, bis Freitag, 6. September, statt.

