Schule : Schulanmeldung im September

Bitburg Die Neulinge für die Bezirke Bitburg-Nord und Bitburg-Süd können bei der Grundschule Bitburg-Nord am Montag, 9. September, von 14 bis 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung angemeldet werden. Bei der Grundschule Bitburg-Süd können die Kinder ebenfalls am Montag, 9. September, dann allerdings zwischen 8 und 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung angemeldet werden.

Anmeldepflicht besteht für alle Kinder, die bis zum 31. August 2020 das sechste Lebensjahr vollenden oder die bisher vom Schulbesuch zurückgestellt waren. Das Kind sollte zur Anmeldung mitkommen. Mitzubringen sind außerdem Geburtsurkunde oder Geburtsschein oder das Familienstammbuch sowie das Formular „Zur Anmeldung mitzubringen“. Der Schulbezirk umfasst das Gebiet der Stadt Bitburg und der Gemeinde Hüttingen/Kyll. Familien, die in Bitburg-Ost südlich des Fußwegs zwischen der Denkmalstraße am Freizeitbad Cascade vorbei zur Sportanlage Bitburg-Ost wohnen, melden ihre Kinder an der Grundschule Süd an, während alle anderen aus diesem Bereich an der Grundschule Nord anzumelden sind. Kontakt: Grundschule Bitburg-Nord, Telefon 06561/97106-0, Grundschule Bitburg-Süd, Telefon 06561/69389-0.