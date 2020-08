Bildung : Schulanmeldung unter besonderen Bedingungen

Bitburg (red) Für die Anmeldung der Schulneulinge (Pflichtkinder) für das Schuljahr 2021/2022 an den Bitburger Grundschulen gelten wegen der Corona-Pandemie besondere Auflagen.

So sollen die Eltern telefonisch einen Anmelde-Termin vereinbaren. Zudem sollte nur ein Elternteil mit dem Kind zur Anmeldung kommen, eigenes Schreibmaterial mitbringen und Geburtsurkunde/Geburtsschein des Kindes oder Familienstammbuch, Impfausweis (Nachweis Masernimpfung) sowie die Bestätigung des Kindergartens vorlegen. Der Gesamt-Schulbezirk umfasst Bitburg und Hüttingen/Kyll. Familien, die in Bitburg-Ost südlich des Fußwegs zwischen der Denkmalstraße am Cacadebad vorbei zur Sportanlage Bitburg-Ost wohnen, melden ihre Kinder an der GS Süd an; alle anderen sind an der GS Nord anzumelden. Kontakt: Bitburg-Nord, Telefon 06561/971060; Bitburg-Süd, 06561/693890.