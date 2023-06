Keine Schule ohne Baustelle So bringt der Eifelkreis seine Schulen auf Vordermann

Während die Bildung an sich zwar Ländersache ist, müssen sich die Kommunen in der Regel als Träger der Schulen nicht nur um ihren Betrieb, sondern auch um die Gebäudesubstanz kümmern. „Und da kommt einiges zusammen“, sagt Landrat Andreas Kruppert mit Blick auf die aktuell laufenden Sanierungen. So viel wird derzeit gebaut und modernisiert, dass derzeit keine Schule ohne Baustelle im Kreis zu finden ist. Neben dem wohl größten und prominentesten Projekt, der Sanierung des Regino Gymnasiums, gibt es nämlich noch einige Investitionen, die von dem Mega-Projekt überschattet werden.