Benefizaktion : Wie die Mätthi Opfern der Flut hilft

Bitburg Die Spendenaktion der St- Matthias-Schule Bitburg erbringt mehr als 13 000 Euro, die über den Eifelkreis und das Rote Kreuz zu den Betroffenen kommen wird.

Die Schülervertretung habe demnach schnell entschieden, einen Beitrag leisten zu wollen, um den betroffenen Familien zu helfen. Das Schülersprecher-Team Celine Zwilling und Tobias Mayer rief die Schulgemeinschaft auf, in der näheren Umgebung über die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk (THW) oder auch in der Nachbarschaft Hilfe und Unterstützung anzubieten oder für die eigens ins Leben gerufene Aktion der SV Geld zu spenden. Und diese Hilfe lief an, viele arbeiteten bis zur Erschöpfung und packten an, wo immer es ging.